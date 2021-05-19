Antalya'da sahilde kabindeki genç kızları görüntülemişti: Olayla ilgili yeni gelişme
Antalya'nın Konyaaltı sahilindeki kabinlerde, üstlerini değişen 2 genç kızı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Mustafa A. (38), tutuklandı.
Antalya'da Konyaaltı sahilindeki kabinlerde, üstlerini değişen 2 genç kızı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Mustafa A. (38), mahkemece tutuklandı.
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Konyaaltı sahilinde, dün öğle saatlerinde, cep telefonu kamerasıyla kabin altından görüntü çekildiğini fark eden kadın, bir süre sonra içeriden çıkan A.A. (17) ve Y.H.'ye (17) durumu anlattı ve görüntü alan kişiyi gösterdi.
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Genç kızların yanına gidip, tartıştığı şüphelinin kaçması üzerine sahildekiler de kovalamaya başladı.
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Sahil bölümünden kaçarak, otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini yakalayan gençler tarafından yere yatırıldı. İhbarla gelen polise teslim edilen şüphelinin, Mustafa A. olduğu belirlendi.
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