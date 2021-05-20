Antalya'da sıcak havayı görenler sahillere akın etti
Antalya'nın en ünlü plajlarından Konyaaltı sahilinde tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından yoğunluk yaşandı.
Antalya'da, tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından yaz günlerini aratmayan yoğunluk yaşandı.
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Hava sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 67, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, güneşli ve güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler, Konyaaltı sahilini doldurdu.
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17 günlük tam kapanmanın ardından en yoğun günlerinden birini yaşayan Konyaaltı Sahili, yaz günlerini aratmadı.
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Bazı turistler kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu.
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