Antalya'da sokak ortasında ilginç anlar!

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları yeni kararlar aldı. Korona virüsü önleyici tedbirler kapsamında alınan kararlara göre, restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerleri otel ve konaklama tesislerinde saat 00.00’dan sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) kısıtlama getirildi.



