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  3. 17 Temmuz 2020 16:39

Antalya'da şoke eden görüntü! Canlarını hiçe saydılar

Antalya'da iki kadın, bindikleri otomobilin arka kapılarının camından çıkıp yolculuk etti. O anlar başka bir araçta yolculuk eden bir kişi tarafından kaydedildi.

Antalya'da şoke eden görüntü! Canlarını hiçe saydılar

Uncalı Semti'nden Korkuteli ilçesine doğru devam eden Batı Çevre Yolu'nda çekilen görüntülerde, otomobilde emniyet kemeri takarak oturması gereken iki kadın, aracın arka kapısının camından çıkıp yolculuk etti. Olası denge kaybında arkadan gelen araçların altında kalma riskine rağmen kadınlar, vücutlarının bir kısmı dışarıda yolculuk etmeyi sürdürdü.

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Antalya'da şoke eden görüntü! Canlarını hiçe saydılar

Kadınlardan biri hafifçe eğilerek elindeki içecek kutusunu da yola attı.

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Antalya'da şoke eden görüntü! Canlarını hiçe saydılar

O anlar başka bir araçta yolculuk eden kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Antalya'da şoke eden görüntü! Canlarını hiçe saydılar

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

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