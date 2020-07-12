Antalya'da su yılanıyla korkutan şov

Havanın sıcak, denizin ise uzak olmasından dolayı serinlemek için kanalı tercih ettiklerini söyleyen Veli Yeşilova, “Buradaki kişiler mahallemizin insanı. Birbirimizi tanıyoruz. Daha önce burası çok kirliydi. Yosun kaplıydı ama bir hafta önce belediye kepçeyle temizledi. Şimdi çok daha güzel oldu" dedi.