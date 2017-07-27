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  3. 27 Temmuz 2017 10:55

Antalya'da Tarzan Sabri alarmı

Antalya'da gece geç saatlerde üzerinde sadece alt iç çamaşırı olduğu halde yolda koşarken yakalanan ve kendisini 'Tarzan' olarak tanıtan 30 yaşındaki Sabri Ü., polisleri zor durumda bıraktı.

Antalya'da Tarzan Sabri alarmı

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Antalya'da Tarzan Sabri alarmı

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Antalya'da Tarzan Sabri alarmı

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Antalya'da Tarzan Sabri alarmı

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