Antalya'da tatilciye karga saldırısı kamerada! Sokak ortasında neye uğradığını şaşırdı

Sokak ortasında neye uğradığını şaşıran tatilci, üzerine doğru agresif bir şekilde dalış yapan iki kargadan korunmak için her yolu denese de başarılı olamadı. Elleriyle başını korumaya çalışan, eğilerek adımlarını hızlandıran şahıs, kuşların ısrarlı takibi karşısında büyük bir çaresizlik yaşadı. O anlarda kendini görüntüleyen kişiye dert yanan tatilci, "Saldırıyorlar durmadan, otele kadar nasıl gideceğim?" diyerek düştüğü zor durumu dile getirdi. . Görüntüyü çeken kişi, kargaların ısrarlı tavrına dikkat çekerek, "Onlar dövecek seni, kafaya koymuşlar" ifadelerini kullandı.