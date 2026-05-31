Antalya'da tatilciye karga saldırısı kamerada! Sokak ortasında neye uğradığını şaşırdı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde tatil yapan bir vatandaş, oteline dönerken iki karganın hedefi oldu. Sokak ortasında kargaların peş peşe dalışlarına maruz kalan talihsiz adamın zor anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Sokak ortasında neye uğradığını şaşıran tatilci, üzerine doğru agresif bir şekilde dalış yapan iki kargadan korunmak için her yolu denese de başarılı olamadı. Elleriyle başını korumaya çalışan, eğilerek adımlarını hızlandıran şahıs, kuşların ısrarlı takibi karşısında büyük bir çaresizlik yaşadı. O anlarda kendini görüntüleyen kişiye dert yanan tatilci, "Saldırıyorlar durmadan, otele kadar nasıl gideceğim?" diyerek düştüğü zor durumu dile getirdi. . Görüntüyü çeken kişi, kargaların ısrarlı tavrına dikkat çekerek, "Onlar dövecek seni, kafaya koymuşlar" ifadelerini kullandı.