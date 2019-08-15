Antalya'da tekne turuna çıkan turistlere köpek balığı şoku !
Antalya’da Rus turistleri taşıyan tur teknesinde köpek balığı heyecanı yaşandı. Seyir halindeyken parakete oltasına takılan yaklaşık 3 metre büyüklüğündeki köpek balığı tekne kaptanı tarafından tekrar suya salındı.
Olay, geçtiğimiz gün Demre ilçesine bağlı turizm cenneti Kekova’nın açıklarında meydana geldi. Antalya turizm bölgesi Kundu’dan Demre’ye düzenlenen ve aralarında Rus turistlerin yoğunlukta bulunduğu tekne turu sırasında, tekne kaptanı denize parakete yöntemiyle bırakılmış oltada hareketlilik gözlemledi.
Paraketeye bağlı oltayı çeken kaptan ve teknedeki Rus turistler iğnenin ucunda yaklaşık 3 metre büyüklüğünde bir köpek balığı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.