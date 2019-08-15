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  3. 15 Ağustos 2019 15:43

Antalya'da tekne turuna çıkan turistlere köpek balığı şoku !

Antalya’da Rus turistleri taşıyan tur teknesinde köpek balığı heyecanı yaşandı. Seyir halindeyken parakete oltasına takılan yaklaşık 3 metre büyüklüğündeki köpek balığı tekne kaptanı tarafından tekrar suya salındı.

Antalya'da tekne turuna çıkan turistlere köpek balığı şoku !

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Antalya'da tekne turuna çıkan turistlere köpek balığı şoku !

Olay, geçtiğimiz gün Demre ilçesine bağlı turizm cenneti Kekova’nın açıklarında meydana geldi. Antalya turizm bölgesi Kundu’dan Demre’ye düzenlenen ve aralarında Rus turistlerin yoğunlukta bulunduğu tekne turu sırasında, tekne kaptanı denize parakete yöntemiyle bırakılmış oltada hareketlilik gözlemledi.

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Antalya'da tekne turuna çıkan turistlere köpek balığı şoku !

Paraketeye bağlı oltayı çeken kaptan ve teknedeki Rus turistler iğnenin ucunda yaklaşık 3 metre büyüklüğünde bir köpek balığı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Antalya'da tekne turuna çıkan turistlere köpek balığı şoku !

Kaptan, çöp yiyici olarak bilinen boz camgöz (Hexanchus griseus) cinsi köpek balığını uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkartırken, turistler de bu anları cep telefonlarıyla çekti. Yaklaşık 5 dakika teknede tutulan köpek balığı, ağzındaki iğnenin çıkartılmasının ardından tekrar suya salındı.

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