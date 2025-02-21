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Antalya'da teknede can pazarı: Denizcilerin ölüm kalım savaşı kamerada

Antalya’da fırtınada yelkeni yırtılan lüks teknede mahsur kalan 2 kişinin, yardıma giden tanker personelleri tarafından kurtarılma anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: İHA
Antalya'da teknede can pazarı: Denizcilerin ölüm kalım savaşı kamerada - Resim: 1

İstanbul - Mersin transferi yaptığı öğrenilen teknenin yelkeni, gece saatlerinde Antalya Körfezi girişinde fırtınadan dolayı yırtıldı.

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Antalya'da teknede can pazarı: Denizcilerin ölüm kalım savaşı kamerada - Resim: 2

Dümeni ile motorunda da sorun yaşanan teknedekiler, fırtına ve dalgaların artması üzerine yardım çağrısında bulundu.

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Antalya'da teknede can pazarı: Denizcilerin ölüm kalım savaşı kamerada - Resim: 3

Çağrıyı duyan ve tekneye yakın mesafedeki Türkiye bandıralı 'T. Caroline' adlı 131 metrelik tanker, bölgeye geldi.

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Antalya'da teknede can pazarı: Denizcilerin ölüm kalım savaşı kamerada - Resim: 4

Teknede bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla tankere atlayarak kurtulurken, diğeri de personeller tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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