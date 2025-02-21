Antalya'da teknede can pazarı: Denizcilerin ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya’da fırtınada yelkeni yırtılan lüks teknede mahsur kalan 2 kişinin, yardıma giden tanker personelleri tarafından kurtarılma anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Kaynak: İHA
İstanbul - Mersin transferi yaptığı öğrenilen teknenin yelkeni, gece saatlerinde Antalya Körfezi girişinde fırtınadan dolayı yırtıldı.
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Dümeni ile motorunda da sorun yaşanan teknedekiler, fırtına ve dalgaların artması üzerine yardım çağrısında bulundu.
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Çağrıyı duyan ve tekneye yakın mesafedeki Türkiye bandıralı 'T. Caroline' adlı 131 metrelik tanker, bölgeye geldi.
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Teknede bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla tankere atlayarak kurtulurken, diğeri de personeller tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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