Antalya'da toptancı halinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var

VALİLİK: 2 YARALININ DURUMU AĞIR

Antalya'nın Demre ilçesinde toptancı halindeki iş yerinde meydana gelen patlamayla ilgili Antalya Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "22.09.2025 günü saat 15:00 sıralarında Demre ilçemiz Toptancı Hali içerisinde bulunan bir iş yerinde patlama meydana gelmiştir. Olayın ilk incelemesine göre patlamanın oksijen tüpü kaynaklı olabileceği değerlendirilmektedir. Patlama sonucunda iş yerinde bulunan 4 vatandaşımız enkaz altından itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, 1’inin durumunun iyi olduğu, 1 vatandaşımızın ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Arama- kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, konuyla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyor, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.