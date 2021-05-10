Antalya'da turistler sıcak havanın tadını çıkardı
Antalya Konyaaltı sahilinde 17 günlük tam kapanmadan muaf olan turistler güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Antalya'da, Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf turistlere ev sahipliği yaptı.
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Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın 11'inci gününde Antalya'da kurallara uyulduğu görüldü.
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Hava sıcaklığının 28 derece olduğu turizm kentinde deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece ölçüldü.
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Kent içindeki ana cadde ve bulvarlarda polisler denetimlerini sürdürdü.
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