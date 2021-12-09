Antalya'da ucuzluk izdihamı

Serik ilçesi Orta Mahalle'de bir halı mağazasının kampanyası izdihama neden oldu. Mağazanın yaptığı indirimi duyan vatandaşlar, erken saatlerde sıraya girdi. Mağaza açıldıktan sonra götürebildikleri kadar halı alan vatandaşlar, mağazayı birkaç saat içinde boşalttı. Bazı vatandaşlar fiyatları ucuz bulurken, kimisi de pahalı buldu.