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  3. 06 Aralık 2020 23:30

Antalya'da yasaktan muaf olanlar sahil ve plajlara koştu

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak adına Türkiye genelinde başlatılan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Antalya'da sokaklar, caddeler, parklar ve ana arterler sessizliğe büründü.

Antalya'da yasaktan muaf olanlar sahil ve plajlara koştu

Son bir haftada vaka oranı yüzde 100 artan, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 71'leri gören turizm kentinde yalnızca kısıtlamadan muaf olanların dışarıda olduğu dikkati çekti.

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Antalya'da yasaktan muaf olanlar sahil ve plajlara koştu

Kentin ana arterlerinden biri olan 100. Yıl Bulvarı'nın kısıtlama öncesi günlerdeki yoğunluğunun tam tersi sessizlik hakim oldu.

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Antalya'da yasaktan muaf olanlar sahil ve plajlara koştu

Hava sıcaklığının 19, nem oranının ise yüzde 45'leri gördüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitti.

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Antalya'da yasaktan muaf olanlar sahil ve plajlara koştu

Bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise denizin keyfini sürdü.

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