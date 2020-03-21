Antalya’da yaşayan İranlı çiftin korona dramı!
İnşaat malzemeleri üreticisi İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, 1,5 yıl önce Alanya'ya yerleşti. Yerleşik yabancılara verilen oturma izninde, İran vatandaşlarına mülk edinme zorunluluğu getirilince, çift, İran'daki mülklerini satıp, Alanya'dan ev almaya karar verdi.
İnşaat malzemeleri üreticisi İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, 1,5 yıl önce Alanya'ya yerleşti. Yerleşik yabancılara verilen oturma izninde, İran vatandaşlarına mülk edinme zorunluluğu getirilince, çift, İran'daki mülklerini satıp, Alanya'dan ev almaya karar verdi. Karı-koca, İran'daki gayrimenkulerine alıcı çıkınca da 9 Şubat günü, kan hastalığı olan kızları Soruşa'yı, piyano hocası İranlı müzisyen Siyaveş Shahani ile eşi Esin İpekoğlu Shahani'ye emanet edip, 3 günlüğüne ülkelerine gitti.
TÜRKİYE'YE GİREMEDİLER Ancak 12 Şubat günü geri dönmeyi planlayan çift, İran'da, 'yurt dışından geldikleri' gerekçesiyle 14 gün karantinaya alındı. Karanti sürelerinin dolmasının ardından da Türkiye, 2 ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı. Karı-kocanın Türkiye'ye girişlerine izin verilmedi.
ÇAĞRIDA BULUNDULAR Soruşa Koştinetikhoşa'nın aylık tedavisi ise anne-babanın izin belgesi olmadığı için yapılamadı. Küçük kızın tedavisi için tüm kapıları çalan Shahani çifti, Soruşa'nın ya ailesinin yanına gönderilmesini ya da anne-babanın yurda alınması için yetkililerden yardım istedi.
ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Cep telefonu aracılığıyla kızıyla görüntülü konuşan Melihe Koştinetikhoşa, gözyaşlarını tutamazken, 1.5 aydır ailesinden ayrı olan Soruşa Koştinetikhoşa şunları söyledi: "Annem Türkiye'ye gelmek ve beni yeniden görmek için çok telaşlanmış. Yapabileceği en iyi şeyleri yapmış ama gelememişler. Onlar karantinada olmayı kabul ediyor. İran onları kabul etmiş, sınırdan geçebilirler demiş ama Türkiye onların gelmesine izin vermemiş. Önceden benim ağabeyim vardı, ağabeyim öldüğü için benim de ölmemden korkuyor. Sadece onlar buraya geri dönmek istiyor. Hiç kimseye kötülük etmek istemiyorlar."