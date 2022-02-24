Antalya'da yaşayan Ukraynalılar gözyaşları içinde Rusya'yı protesto etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus ve Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası yaşananları tedirginlikle izliyor. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, AA muhabirine her zaman barıştan yana olduklarını söyledi. Çatışmaların, güzel hiçbir şey getirmediğini anlatan Gündüz, "Askerler birinin kocası birinin oğlu kiminin de babası. Ukraynalılar bizim kardeşimiz. Alanya'daki derneğimizde çok Ukraynalı da var. Birlikte dua ediyoruz. Olay çabuk bitsin. İnsanlar ölmesin. Biz barış istiyoruz." diye konuştu.