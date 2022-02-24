Antalya'da yaşayan Ukraynalılar gözyaşları içinde Rusya'yı protesto etti
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Antalya'da yaşayan Ukraynalılar tarafından protesto edildi.
Gösteriye katılan Tatiana Aliçavuş da gözyaşları içinde "bir an önce barışa kavuşulması" çağrısında bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus ve Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası yaşananları tedirginlikle izliyor. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, AA muhabirine her zaman barıştan yana olduklarını söyledi. Çatışmaların, güzel hiçbir şey getirmediğini anlatan Gündüz, "Askerler birinin kocası birinin oğlu kiminin de babası. Ukraynalılar bizim kardeşimiz. Alanya'daki derneğimizde çok Ukraynalı da var. Birlikte dua ediyoruz. Olay çabuk bitsin. İnsanlar ölmesin. Biz barış istiyoruz." diye konuştu.
Alanya'da 10 yıldır yaşayan Ukraynalı Natalia İletmiş ise sabah olayları büyük üzüntüyle öğrendiğini aktardı. Ailesinin Ukrayna'da olduğunu belirten İletmiş, "İstiyoruz ki toprağımızı bıraksınlar, bize ellemesinler. Toprağımızı terk etsinler istiyoruz. Çok üzülüyoruz. Ailem Ukrayna'nın batısında yaşıyor. Kardeşimin eşi asker. O bölge de bombalanmaya başlanmış. O yüzden çok üzgünüm." diye konuştu.
İletmiş, Alanya'da Ruslarla bir sıkıntılarının olmadığını da sözlerine ekledi. Ukraynalı Tamila Sudaieva ise Ukraynalıların birlik içerisinde olmasını temenni ederek, "Savaşsız bir dünya istiyoruz, bir ülke istiyoruz. Ukraynalılar da aralarındaki sıkıntılar yüzünden tartışmasın." ifadelerini kullandı.