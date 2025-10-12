Antalya'da yerleşim yeri yakınında yangın paniği! Göz gözü görmedi

Yangın, saat 13.30 sıralarında Alanya'nın Sugözü Mahallesi Kocahasanlı mevkisinde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.