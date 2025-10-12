  1. Anasayfa
Antalya'da yerleşim yeri yakınında yangın paniği! Göz gözü görmedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA
Yangın, saat 13.30 sıralarında Alanya'nın Sugözü Mahallesi Kocahasanlı mevkisinde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçları sevk edildi. 

Yangına karadan orman ekipleri ve itfaiye müdahale ederken, havadan da 1 yangın söndürme helikopter ile destek verildi. 

Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına ulaşmadan söndürüldü.

