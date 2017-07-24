Antalya'da yetişiyor, tanesi 15 lira

Üretici Mahmut Yüksel, "İlk bahçemizi 2015'te oluşturduk, 2016'da ilk hasadımızı yaptık ve dekardan 70 bin lira kazandık. Bu yılın ilk hasadını yaptık. Tanesini kalite ve iriliğine göre 14-15 lira arasında veriyoruz. Bu işi yapmak isteyenler için örtü altı ve fidan maliyetiyle dekar olarak 55 bin lira gibi bir maliyeti var. Dekara 680 ile 720 fidan dikiliyor. İşçiliği çok kolay olan bu ürün haftada 1 gün işi var, o da sulama. Gübre ve ilaçlaması yok, tamamen organik yetişiyor. 1 dekardan hasat ortalama 4 peridotta tamamlanıyor. İlk hasatta 700, ikicisinde 1200, üçüncü periyotta 2 bin, son periyotta ise 2 bin 500 civarında hasat yapıyoruz. Hava sıcaklığına göre değişiyor. Dekardan ortalama 4 periyotta yaklaşık 6 bin meyve toplanıyor" dedi.