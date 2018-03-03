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  3. 03 Mart 2018 17:20

Antalya'da Yüksek Topuk Koşusu

Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen ve kadınların en az 7 santimetrelik topuklu ayakkabılarıyla 100 metre koştuğu, 'Yüksek Topuk Koşusu'nda renkli görüntüler oluştu.

Antalya'da Yüksek Topuk Koşusu

Antalya'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamındaki Yüksek Topuk Koşusu renkli görüntülere sahne oldu.

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Antalya'da Yüksek Topuk Koşusu

Önce çocukların 100 metre koşusuyla başlayan etkinliklerde, kadınların en az 7 santimetre yüksekliğinde topuklu ayakkabıyla 100 metre koştuğu Yüksek Topuk Koşusu yapıldı.

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Antalya'da Yüksek Topuk Koşusu

Yarışın startını sunucu Burcu Esmersoy verdi.

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Antalya'da Yüksek Topuk Koşusu

Yarışmaya, Youtube fenomeni Fester Abdü de tek erkek yarışmacı olarak katıldı.

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