Antalya'da zaman ayarlı bomba alarmı! Evin her yerinden patlayıcı çıktı
Antalya’nın Alanya ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir kadın tarafından bir evin 3 farklı noktasına koyulan El Yapımı Patlayıcı (EYP), PAMİT ekipleri tarafından imha edildi. Şüpheli kadın, psikiyatri servisinde gözlem altına alındı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir kadın tarafından bir evin 3 farklı noktasına koyulan El Yapımı Patlayıcı (EYP), PAMİT ekipleri tarafından imha edildi.
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Şüpheli kadın, psikiyatri servisinde gözlem altına alındı.
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Alınan bilgiye göre, İncekum Mahallesi'nde 3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı yangın söndürme tüpüyle hazırlanan EYP’yi gören K.U., ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
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