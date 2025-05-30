Antalya'daki dev hortum saniye saniye kamerada

Hortuma evinde yakalanan Mahmut Çandıroğlu, yaşadığı dehşet anlarını, "Ben bitkilere gübre veriyordum. Her şey 5 dakika içinde oldu ve bir anda deniz tarafından gelen fırtına evin çatılarını uçurdu. Benim evimin camları patladı, çatısını uçurdu. 4-5 tane cam mekanın bütün üstünü götürdü. Çocukları kucağıma aldım ve daha sonra ev sallanmaya başladı. Camlarımız patladı. Çok korktuk" sözleriyle anlattı.