Antalya’daki orman yangınında kahreden anlar kamerada
Antalya'nın Muratpaşa çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, yangın alanında yaşanan kahreden anlar kameralara yansıdı...
Kaynak: İHA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı.
1 / 10
Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve TOMA’lar sevk edildi.
2 / 10
Ekiplere havadan helikopter ve uçaklar da destek verdi. Bölge halkı sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından büyük bir bölümü kontrol altına alınabildi.
3 / 10
Yangında bir vatandaşın ormanlık alandaki tek katlı müstakil evi de yanarak küle döndü.
4 / 10