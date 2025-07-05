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Antalya’daki orman yangınında kahreden anlar kamerada

Antalya'nın Muratpaşa çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, yangın alanında yaşanan kahreden anlar kameralara yansıdı...

Kaynak: İHA
Antalya’daki orman yangınında kahreden anlar kamerada - Resim: 1

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı. 

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Antalya’daki orman yangınında kahreden anlar kamerada - Resim: 2

Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve TOMA’lar sevk edildi. 

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Antalya’daki orman yangınında kahreden anlar kamerada - Resim: 3

Ekiplere havadan helikopter ve uçaklar da destek verdi. Bölge halkı sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından büyük bir bölümü kontrol altına alınabildi. 

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Antalya’daki orman yangınında kahreden anlar kamerada - Resim: 4

Yangında bir vatandaşın ormanlık alandaki tek katlı müstakil evi de yanarak küle döndü.

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