Antalya'daki otobüs kazasının ardından bir facia daha: 7 ölü, 5 yaralı var!
Antalya'da 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından Antalya-Isparta kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Peugeot marka otomobil ile başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.
1 / 4
Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
2 / 4
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
3 / 4
4 / 4