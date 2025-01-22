Antalya'nın cennet koylarında iki halk plajı projesi iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün ihalesini alan özel şirket, 2023 yılı Şubat ayında Kemer ilçesinde antik Likya kenti Phaselis'in sınırları içerisinde bulunan 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı niteliğindeki Alacasu ve Bostanlık koylarındaki iki halk plajı projesinin inşaatına başladı. Bu gelişme üzerine bazı çevre örgütleri ve meslek odaları, içerisinde büfe, kafe, tuvalet gibi ünitelerin bulunduğu halk plajı projelerinin iptali için yargıya başvurdu. Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve 14 vatandaş tarafından açılan davalar sonuçlandı. Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamada, doğal, kültürel ve arkeolojik değerlerden biri olan Phaselis ve Phaselis koylarının bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılması mücadelesinin zaferle sonuçlandığı belirtildi.