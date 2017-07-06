''Antalya'nın Maldivleri'' tehdit altında
Antalya’nın Maldivleri olarak nitelendirilen Sulu Ada, ziyaretçilerin atıklarını bırakması nedeniyle kirlilik tehdidi ile karşı karşıya...
Kumluca ilçesinde bulunan Sulu Ada, doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
Adrasan ile Gelidonya Burnu arasında kıyıdan yaklaşık 1.5- 2 kilometre uzaklıkta bulunan ada, tatlı su kaynağı barındırmasıyla dikkat çekiyor.
Antik çağda “Krambusa” adıyla anılan Sulu Ada’nın yüzyıllar boyunca denizcilerin uğrak yeri oldu.