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  3. 06 Temmuz 2017 14:54

''Antalya'nın Maldivleri'' tehdit altında

Antalya’nın Maldivleri olarak nitelendirilen Sulu Ada, ziyaretçilerin atıklarını bırakması nedeniyle kirlilik tehdidi ile karşı karşıya...

''Antalya'nın Maldivleri'' tehdit altında

Kumluca ilçesinde bulunan Sulu Ada, doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Adrasan ile Gelidonya Burnu arasında kıyıdan yaklaşık 1.5- 2 kilometre uzaklıkta bulunan ada, tatlı su kaynağı barındırmasıyla dikkat çekiyor.

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''Antalya'nın Maldivleri'' tehdit altında

Antik çağda “Krambusa” adıyla anılan Sulu Ada’nın yüzyıllar boyunca denizcilerin uğrak yeri oldu.

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''Antalya'nın Maldivleri'' tehdit altında

Üzerinde yerleşim bulunmayan bakir adanın çevresinde çok sayıda sualtı mağarası bulunuyor.

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''Antalya'nın Maldivleri'' tehdit altında

Kuş ve deniz canlıları için çok önemli bir yaşam alanı olan adanın beyaz kum ve çakıldan oluşan sahili ise ünlü tatil cenneti Maldivler'i hatırlatıyor.

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