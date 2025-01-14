Antalya'nın ''psikopat Neron''u yine mahalleyi ateşe verdi
Antalya'da daha önce bir binanın deposunu yakıp babası tarafından canı son anda kurtarılan madde bağımlısı genç, bu sefer de bir bayan kuaförü dükkanını yakmaya çalıştı.
Kaynak: İHA
Bir mahalleyi ayağa kaldıran olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 72. Sokak'taki T.D.'ye ait bayan kuaförü işletmesinde yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İ.A., kuaför işletmesinin kapısına giysi ve bazı eşyalar koyup yakmaya çalıştı. Durumu fark eden apartman sakinleri, T.D.'yi arayarak haber verdi.
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T.D., işletmesinin güvenlik kameralarını telefonundan bağlanıp izleyince hayatının şokunu yaşadı.
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İ.A.'nın dükkanının kapısına bazı kıyafet ve eşyaları yakmaya çalıştığını gören genç kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım talep etti.
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İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İ.A.'nın yakma girişiminin başarısız kalmasıyla dükkanda zarar oluşmazken, mahalle sakinleri etrafta onu aramaya başladı.
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