Antalya'nın ''psikopat Neron''u yine mahalleyi ateşe verdi

Bir mahalleyi ayağa kaldıran olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 72. Sokak'taki T.D.'ye ait bayan kuaförü işletmesinde yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İ.A., kuaför işletmesinin kapısına giysi ve bazı eşyalar koyup yakmaya çalıştı. Durumu fark eden apartman sakinleri, T.D.'yi arayarak haber verdi.