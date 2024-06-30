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Antalya'nın ünlü plajında utandıran manzara

Antalya'nın dünyaca ünlü sahillerinden Konyaaltı Plajı'nda yere atılan izmaritler, kuru yemiş ile midye kabukları kirliliğe neden oldu.

Kaynak: İHA
Antalya'nın ünlü plajında utandıran manzara - Resim: 1

Yaz aylarında on binlerce yerli ve yabancı turistin güneşlenip, denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde yere atılan izmaritlerin yoğunluğu dikkati çekti.

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Antalya'nın ünlü plajında utandıran manzara - Resim: 2

Kumsalda söndürülüp, çakıl taşları arasına bırakılan izmaritler, kirliliğe neden oldu.

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Antalya'nın ünlü plajında utandıran manzara - Resim: 3

Söndürüldükten sonra çakıl taşıyla üstü kapatılarak gizlenmeye çalışılan, sahilde rastgele atılan izmaritler ile kuru yemiş kabukları çevre kirliliğine yol açtı.

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Antalya'nın ünlü plajında utandıran manzara - Resim: 4

Sahilde bırakılan atıklar arasında midye kabukları, plastik ve cam şişe de yer aldı.

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