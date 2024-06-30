Antalya'nın ünlü plajında utandıran manzara
Antalya'nın dünyaca ünlü sahillerinden Konyaaltı Plajı'nda yere atılan izmaritler, kuru yemiş ile midye kabukları kirliliğe neden oldu.
Kaynak: İHA
Yaz aylarında on binlerce yerli ve yabancı turistin güneşlenip, denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde yere atılan izmaritlerin yoğunluğu dikkati çekti.
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Kumsalda söndürülüp, çakıl taşları arasına bırakılan izmaritler, kirliliğe neden oldu.
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Söndürüldükten sonra çakıl taşıyla üstü kapatılarak gizlenmeye çalışılan, sahilde rastgele atılan izmaritler ile kuru yemiş kabukları çevre kirliliğine yol açtı.
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Sahilde bırakılan atıklar arasında midye kabukları, plastik ve cam şişe de yer aldı.
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