Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar aynı sınıfta buluştu
Savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Ruslar ve Ukraynalılar, Türkçe öğrenmek için kursları doldurdu.
Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar sınıflarda boş sıra bırakmadı.
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Konyaaltı ilçesi ilk sırada geliyor.
İlçede yabancı uyruklu vatandaşların artması sonrası harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezleri yabancı vatandaşlara yönelik Türkçe kurslarına ağırlık verdi.
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Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Bedriye Bileydi İlkokulu içerisinde 2 sınıfta Türkçe kursu açıldı.
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Kursa başvuran yabancı uyruklu vatandaşlar haftanın 5 günü A1 ve B seviyesinde Türkçe öğreniyor. Kurslara en çok ilgi gösterenler ise Rus ve Ukraynalı vatandaşlar oldu.
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