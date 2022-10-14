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  4. Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar aynı sınıfta buluştu

Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar aynı sınıfta buluştu

Savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Ruslar ve Ukraynalılar, Türkçe öğrenmek için kursları doldurdu.

Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar aynı sınıfta buluştu - Resim: 1

Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar sınıflarda boş sıra bırakmadı.

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Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar aynı sınıfta buluştu - Resim: 2

Konyaaltı ilçesi ilk sırada geliyor.

İlçede yabancı uyruklu vatandaşların artması sonrası harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezleri yabancı vatandaşlara yönelik Türkçe kurslarına ağırlık verdi.

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Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar aynı sınıfta buluştu - Resim: 3

Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Bedriye Bileydi İlkokulu içerisinde 2 sınıfta Türkçe kursu açıldı.

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Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar aynı sınıfta buluştu - Resim: 4

Kursa başvuran yabancı uyruklu vatandaşlar haftanın 5 günü A1 ve B seviyesinde Türkçe öğreniyor. Kurslara en çok ilgi gösterenler ise Rus ve Ukraynalı vatandaşlar oldu.

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