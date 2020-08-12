Antalya'ya turist akını! 2 günde 35 bin Rus turist geldi
Antalya Valisi Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada, ilk kez bu yıl 34 bin 996 turiste ulaştıklarını belirterek, "Bugün giriş yapan 17 bin 771 Rus misafirimiz var. Dün 22 bin yine Rusya’dan misafirimiz gelmişti" ifadelerini kullandı.
Antalya Valisi Yazıcı, basın mensuplarıyla kent merkezindeki bir otelde düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Vali Yazıcı, şehri görüp tanımak istediğini belirterek, tüm ilçelere bir ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.
Antalya’da her sektörün turizmle bağlantılı olduğunu dile getiren Vali Yazıcı, “Süreç olumluya doğru dönmeye başladı. Bugüne kadar olan kaybımızı karşılamayacak ama önümüzdeki birkaç ay zararı azaltacak bir kazancı olacak diye ümit ediyorum'' dedi.
Misafirlerimiz gelmeye başladı'' sözleri ile açıklamasına devam eden Vali Yazısı şu ifadeleri de ekledi:
''Bugün giriş yapan 17 bin 771 Rus misafirimiz var. Dün 22 bin yine Rusya’dan misafirimiz gelmişti. Bugün nihayet pik sayıyı gördük havaalanımızda. Bu rakamlar geçen yıla kıyaslandığında pek bir şey ifade etmiyor ama ilk defa 34 bin 996 kişi geldi. İlk defa çıktık bu sayıya. Genelde 10 bin, 11 bin gelen yolcuyla dönüyordu havalimanımız. İnşallah Almanlarda gelecek, hareketlilik her sektörü şu veya bu oran da harekete geçirmiş olacak” açıklamasını yaptı''