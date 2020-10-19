Antalya'yı fırtına vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

Kumluca'da saat 14.00 sıralarında şiddetli yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Elmalı yönünden gelen yağmur, dolu ve fırtına; Kavak, Hızırkahya, Göksu ve Kum mahallelerinde cam ve plastik seralarda zarara neden oldu. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, iş yerlerinde hasar meydana gelirken, Yeni Cami'nin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu, bazı araçlarda da zarar oluştu.

