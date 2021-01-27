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  3. 27 Ocak 2021 15:23

Antalya'da inanılmaz olay! Fırtına balığı balkona uçurdu

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor. Konyaaltı sahiline 60 metre uzaklıktaki bir sitenin 3'üncü katındaki dairenin balkonuna fırtınanın etkisiyle gelen bir balık, ev sahibini şaşkınlığa uğrattı.

Antalya'da inanılmaz olay! Fırtına balığı balkona uçurdu

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış, dün akşam saatlerinde başladı.

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Antalya'da inanılmaz olay! Fırtına balığı balkona uçurdu

Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birleşti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçlar yerinden söküldü.

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Antalya'da inanılmaz olay! Fırtına balığı balkona uçurdu

Sabaha karşı etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Antalya'da inanılmaz olay! Fırtına balığı balkona uçurdu

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'na gece boyunca uçaklar iniş yapamadı.

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