Antalya'da inanılmaz olay! Fırtına balığı balkona uçurdu
Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor. Konyaaltı sahiline 60 metre uzaklıktaki bir sitenin 3'üncü katındaki dairenin balkonuna fırtınanın etkisiyle gelen bir balık, ev sahibini şaşkınlığa uğrattı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış, dün akşam saatlerinde başladı.
Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birleşti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçlar yerinden söküldü.
Sabaha karşı etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.