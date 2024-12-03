Antalya'yı sağanak vurdu: Trafo patladı, şehir sular altında
Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollardaki su birikintileri kaldırım seviyesine ulaşırken, bazı noktalarda da elektrik kesintileri yaşandı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Antalya'da, dün akşam saatlerinde gökgürültülü sağanak etkili oldu. Özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde şiddetini artıran yağmur, kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşturdu.
Kültür Mahallesi'nde su seviyesi kaldırıma kadar ulaşırken, yağışın etkisiyle kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü görüldü.
Yağmur, trafikteki sürücülerin yanı sıra motokuryeleri de olumsuz etkiledi. Yoğun yağış ve su birikintileri nedeniyle bir motokuryenin yolda kaldığı ve ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'nde ise şiddetli yağış nedeniyle trafo patladı. Olay anıyla korku yaşayan bir vatandaş, 'Bismilah' diyerek o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.