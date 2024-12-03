Antalya'yı sağanak vurdu: Trafo patladı, şehir sular altında

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Antalya'da, dün akşam saatlerinde gökgürültülü sağanak etkili oldu. Özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde şiddetini artıran yağmur, kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşturdu.