Antarktika’daki deniz buzu seviyeleri tarihin en düşük seviyesinde

Kuzey Kutbu deniz buzu, küresel ısınmanın bir sonucu olarak yıllardır yok olurken, yakın zamana kadar Antarktika deniz buzunda tam tersi bir durum yaşanıyordu.

1970'lerin sonlarından bu yana, Antarktika deniz buzunda, her on yılda yaklaşık yüzde bir oranında mütevazı bir artış görülüyordu.

Şubat ayında yapılan ölçümlerde ise güney yarımkürede deniz buzu seviyelerinin şu anda rekor seviyede düşük olduğu ortaya çıktı.