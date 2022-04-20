Antarktika’daki deniz buzu seviyeleri tarihin en düşük seviyesinde
Çin’de iklim krizinin etkileri üzerine yapılan yeni araştırmada, Antarktika’daki deniz buzu seviyelerinin rekor seviyede düştüğü belirtildi.
Çin’de küresel ısınmanın etkileri üzerine yeni bir çalışma yayımlandı.
Guangzhou’da bulunan Sun Yat-sen Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, iklim krizinin Antarktika’daki deniz buzullarını rekor seviyede erittiği belirtildi.
TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Araştırmacılar, kayıtların tutulmaya başlandığı günden bu yana deniz buzu seviyesinin en düşük seviyeye gerilediğini aktardı.
Antarktika’da ilk kez 2 milyon kilometrekarenin altında deniz buzu tespit edildiğini belirten bilim insanları, 25 Şubat'ta yapılan ölçümlerden elde edilen verileri kullandıklarını söyledi.
Kuzey Kutbu deniz buzu, küresel ısınmanın bir sonucu olarak yıllardır yok olurken, yakın zamana kadar Antarktika deniz buzunda tam tersi bir durum yaşanıyordu.
1970'lerin sonlarından bu yana, Antarktika deniz buzunda, her on yılda yaklaşık yüzde bir oranında mütevazı bir artış görülüyordu.
Şubat ayında yapılan ölçümlerde ise güney yarımkürede deniz buzu seviyelerinin şu anda rekor seviyede düşük olduğu ortaya çıktı.
25 Şubat'ta Bellingshausen Denizi, Amundsen Denizi ve Weddell Denizi'ndeki deniz buzu seviyelerinin, 1981-2010 ortalamasından yaklaşık yüzde 30 daha düşük seviyelere ulaştığı ve rekor düşüş görüldüğü tespit edildi.