Antepli ailenin evinin içine giren gözlerine inanamıyor

Kızlarının evlerinin içerisinde spor yapabilmeleri ve canlarının sıkılmamaları için salıncak kuran baba Ertay, kızlarının sporla ilgilenmesine özen gösteriyor. Mutfakta bulaşık yıkayıp eşi Dilek'e çay servisinde bulunan ve kendisini ‘kılıbık' olarak nitelendiren baba Ertay, eşine her daim yardımcı olduğunu ifade etti.

