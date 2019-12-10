Antepli ailenin evinin içine giren gözlerine inanamıyor
Gaziantep'te kendisini ‘kılıbık' diye nitelendiren koca, eşinin pembe rengini sevmesinden dolayı ev ve arabasının büyük bölümünü pembe renkli eşyalarla donattı. Mutfakta önlük giyip eşine yardım eden koca, kadına şiddete de tepki gösterdi.
Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde ikamet eden 12 yıllık evli Ertay ailesinin evine girenle şaşkına dönüyor. Eve adım atanlar, karşılarında pembe renklerle donatılmış eşyalar görüyor. Eşinin pembe rengini sevmesinden dolayı evin büyük bir bölümünü pembeyle donatan Mustafa Ertay, eşine jest yapıp, mutfaktan salondaki eşyalara kadar her alandaki eşyaları pembeye boyattı.
Sanayideki araç boyacısında beyaz eşyaları boyatan 2 çocuk babası Ertay, kadına yönelik şiddete de tepki gösterdi. Eşinin renkleri çok sevdiği için balkon duvarından mutfak dolaplarının kapaklarına kadar pembe renge kendisinin boyadığını anlatan Ertay, işten eve geldiğinde önlüğünü giyip, mutfakta eşine yardım ediyor.
Çocuklarının eğitimine ve gelişimine de özen gösteren Dilek ve Mustafa Ertay çifti, yakınlarından da olumlu tepkiler alıyor. Evlerine gelenlerin pozitif enerjiyle döndüklerini kaydeden Ertay çiftinin evlerinin her köşesinde pembe renge rastlanıyor.
Kızlarının evlerinin içerisinde spor yapabilmeleri ve canlarının sıkılmamaları için salıncak kuran baba Ertay, kızlarının sporla ilgilenmesine özen gösteriyor. Mutfakta bulaşık yıkayıp eşi Dilek'e çay servisinde bulunan ve kendisini ‘kılıbık' olarak nitelendiren baba Ertay, eşine her daim yardımcı olduğunu ifade etti.