Antik kentinin duvarlarını bu hale getirdiler!

DURUMU İÇLER ACISIDülük Antik Kenti’nin sadece Gaziantep'in değil, Türkiye ve dünya kültür mirasının en önemli öğelerinden olduğunu ifade eden Gaziantep Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Tarık Aytekin, "Şu anda Anadolu'nun ilk bilinen ve bulunan ilk Mitras Tapınağındayız. Burası Mitras inancının dünyada bilinen en büyük tapınaklarından bir tanesi, hatta en büyüğü diyebiliriz. Sadece Gaziantep'in değil, Türkiye'nin aynı zamanda dünya kültür mirasının en önemli öğelerinden bir tanesi ama durumu içler acısı. Kaderine terk edilirse, böyle bir yer kendini bilmez insanlar tarafından böyle talan edilebiliyor. Bu bizim için, şehrimiz için hem de ülkemiz için çok büyük bir kayıp çok büyük bir acı" dedi.