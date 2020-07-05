Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi!

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Meclis binasının dış cephesindeki duvardaki yazıda, Roma Dönemi'ndeki ticari hareketlilik ile ekonomik düzenlemelerle ilgili kayıtlar bulunuyor. Kazı ve restorasyonun yanı sıra farklı çalışmalarımız da sürüyor. Stratonikeia'daki 23 metrekarelik duvarda bu yazının olmasından dolayı şanslıyız. Antik kentimize artı değer kazandırıyor. Balıktan tutun da 1 litre zeytinyağının ismi ve fiyatı yazıyor" dedi.

