Antikor kokteyli acil kullanım onayı aldı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüs tedavisinde de kullanılan bir antikor kokteyli için acil kullanım onayı verdi.
Regeneron firmasına ait antikor kokteyli ABD'de Covid-19 tedavisinde yüksek riskli hastalara uygulanabilecek.
Onay verilen antikor kokteyli daha önce ABD Başkanı Donald Trump corona virüse yakalandığında, kendisinin tedavisinde kullanılmıştı.Antikor kokteylinin, corona virüse yakalananların hastaneye yatmasına gerek kalmadan, hastalığı hafif semptomlarla geçirmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.
Uzmanlar antikor kokteylinin hastalığın hemen başında, uygulanması gerektiğini söylüyor. Hastaneye yatmış ya da oksijen terapisine ihtiyaç duyulan hastalarda kullanılmasına izin verilmiyor.