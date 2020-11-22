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  3. 22 Kasım 2020 21:46

Antikor kokteyli acil kullanım onayı aldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüs tedavisinde de kullanılan bir antikor kokteyli için acil kullanım onayı verdi.

Antikor kokteyli acil kullanım onayı aldı

Regeneron firmasına ait antikor kokteyli ABD'de Covid-19 tedavisinde yüksek riskli hastalara uygulanabilecek.

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Antikor kokteyli acil kullanım onayı aldı

Onay verilen antikor kokteyli daha önce ABD Başkanı Donald Trump corona virüse yakalandığında, kendisinin tedavisinde kullanılmıştı.Antikor kokteylinin, corona virüse yakalananların hastaneye yatmasına gerek kalmadan, hastalığı hafif semptomlarla geçirmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

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Antikor kokteyli acil kullanım onayı aldı

Uzmanlar antikor kokteylinin hastalığın hemen başında, uygulanması gerektiğini söylüyor. Hastaneye yatmış ya da oksijen terapisine ihtiyaç duyulan hastalarda kullanılmasına izin verilmiyor.

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Antikor kokteyli acil kullanım onayı aldı

Firma, kasım ayı sonuna kadar 80 bin, Ocak 2021'de ise 300 bin hastaya yetecek kadar antikor kokteylini hazırlayabileceğini duyurdu. FDA bu ay başında "Eli Lilly" firmasına ait bir antikor ilacına da "acil kullanım onayı" vermişti.

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