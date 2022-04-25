Anzaklar Çanakkale'de 2 yıl sonra Anzak Koyu'nda buluştu
Çanakkale'de kara savaşlarının 107'inci yılında Gelibolu'daki Anzak Koyu'nda geleneksel şafak ayini düzenlendi.
Avustralya ve Yeni Zelandalılar, geleneksel "Şafak Ayini" için Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'na geldi.
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Çanakkale'de kara savaşlarının 107'inci yılında Gelibolu'daki Anzak Koyu'nda geleneksel şafak ayini düzenleniyor.
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Geçtiğimiz iki yılda Covid salgını nedeniyle sadece elçilik ve askeri yetkililerin katıldığı anma törenine, bu sene yeniden Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen Anzak torunları da katılıyor.
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Yüzlerce kişi 107 yıl önce atalarının hayatını verdiği topraklarda onları anıyor.
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