AÖF kayıtları ne zaman?
2021-2022 eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. YKS'ye katılan adaylardan açıköğretim üniversiteye kayıt olmak isteyenler ilk kayıt takvimini araştırırken, halen eğitimine devam eden öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihi merak ediyor.
2021-2022 AÖF yeni kayıt işlemleri 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS ile kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin bu tarihler arasında başvurmaları gerekiyor.
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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2021-2022 güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI NE ZAMAN?
Akademik takvimde sadece güz dönemi tarihleri duyuruldu. Bahar dönemi kayıt ve sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.
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AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN? G
üz Dönemi Ara Sınavı: 27-28 Kasım 2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08-09 Ocak 2022
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