AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 kayıt yenileme ücreti ne kadar? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler için 2020-2021 1. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Sınav kılavuzunda kayıt yenileme işlemlerine ilişkin detaylar açıklandı. Peki, AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır? İşte cevaplar...