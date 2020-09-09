AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler için 2020-2021 1. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı.
AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 kayıt yenileme ücreti ne kadar? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler için 2020-2021 1. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Sınav kılavuzunda kayıt yenileme işlemlerine ilişkin detaylar açıklandı. Peki, AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2020-2021 AÖL açık lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır? İşte cevaplar...
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 7 Eylül'de başladı. Kayıt yenileme başvuruları 9 Ekim Cuma günü sona erecek. Yeni döneme ilişkin sınav takvimi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? Öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif" olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.