Apartman dairesinde facia: Engelli genç öldü, annesi ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Evdeki engelli genç hayatını kaybederken, annesi ağır yaralandı.

Kaynak: DHA
Olay, saat 13.00 sıralarında Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 2257 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. 

Klima motorundan kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.  Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında engelli Arda Umut B. (28) hayatını kaybederken, annesi Zehra P. (70) ise ağır yaralandı. P., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aynı mahallede oturan S.S., “Pazardan dönerken önce patlama sesi duyduk. Daha sonra evden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. Ekipler gelip, yangına müdahale etti. Evde anne ile oğlu yaşıyordu" dedi.

