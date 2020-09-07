Apartmanda koronavirüs şoku! 200 kişi karantinaya alındı

Site sakinlerinden İlhan Karakaş, 2 gündür karantinada olduklarını ifade ederek, “Burada 140 hane var. 50 haneye bakan apartman görevlisi bulunuyor. Görevlide, yüksek ateş oluşunca hastaneye gidiyor. Covid-19 olduğu tespit ediliyor. İki gün önce karantina için evlerimize çağırdılar. Sağlık ekipleri geldi. 65 yaş üstündekilerde test yaptılar. Onun dışındakilere test yapılmadı. Şu anda yaklaşık 200 kişi karantinadayız” diye konuştu.



