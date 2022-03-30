Apartmandaki pis kokunun sebebini kamera kayıtları ortaya çıkarttı

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE ŞOK OLDU

Güvenlik kamera görüntülerinde kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartman kapısını kapatarak merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görülüyor. Kurye, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi apartmandan ayrılıyor.