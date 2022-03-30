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Apartmandaki pis kokunun sebebini kamera kayıtları ortaya çıkarttı

Zeytinburnu'nda bir eve sipariş götüren kurye, apartmanın merdiven boşluğuna idrarına yaptı. Apartmandan pis kokular gelmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman sakinleri şaşkına döndü.

Apartmandaki pis kokunun sebebini kamera kayıtları ortaya çıkarttı - Resim: 1

Olay, Zeytinburnu Gökalp Mahallesinde bir apartmanda pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri eve yemek siparişi verdi. 

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Apartmandaki pis kokunun sebebini kamera kayıtları ortaya çıkarttı - Resim: 2

Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı. Kuryenin ayrılmasından sonra apartman boşluğundan kötü kokuların gelmesi üzerine kokunun geldiği yeri doğru giden apartman sakini, merdiven boşluğunda idrar olduğunu gördü. 

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Apartmandaki pis kokunun sebebini kamera kayıtları ortaya çıkarttı - Resim: 3

Büyük şok yaşayan apartman sakini hemen güvenlik kamera görüntülerin incelemeye aldı.

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Apartmandaki pis kokunun sebebini kamera kayıtları ortaya çıkarttı - Resim: 4

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE ŞOK OLDU

Güvenlik kamera görüntülerinde kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartman kapısını kapatarak merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görülüyor. Kurye, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi apartmandan ayrılıyor.

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