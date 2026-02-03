  1. Anasayfa
  Apartmanın havuzu çöktü; 7 katlı bina tahliye edildi

Apartmanın havuzu çöktü; 7 katlı bina tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir apartmanın bahçesinde bulunan yüzme havuzunda çökme meydana geldi. 7 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaynak: İHA
Avsallar Mahallesi Akyusuf Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde yer alan yüzme havuzunda, geçtiğimiz pazar günü sağanak yağışın ardından toprak zeminle birlikte çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye İncekum Jandarma ekipleri, Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri ile yapı denetim ekipleri sevk edildi. 

Ekipler olay yerinin çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alırken, 7 katlı binada yaşayan 8 aile bilgilendirilerek tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler tarafından binada teknik inceleme başlatıldı.

Bina sakinlerinden Sedat Y. yaşananları şu sözlerle anlattı:
"İki gün önce yoğun yağıştan dolayı önce havuz göçtü, şimdi istinat duvarıyla birlikte komple aşağı indi. Bu binada 8 aile oturuyordu, hepsi tahliye edildi. Ben de evden eşyaları boşaltmaya geldim."

