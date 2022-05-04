Apollon Tapınağı'nda büyük skandal! Suç duyurusunda bulunuldu

Manavgat’ta her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, denize sıfır Side Antik Kenti'nde M.S. 150'li yıllarda kurulan Roma tapınağı olan Apollon Tapınağı'nın hemen yanındaki özel mülkte 2 Mayıs akşamı 'Apollon' isimli gece kulübü açıldı. Side Müze Müdürlüğü denetiminde Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı başkanlığında kazı çalışmalarının da sürdüğü alanla sınır olan özel mülkte açılan gece kulübünün giriş kapısı olarak tarihi kalıntıların kullanılması tartışmalara yol açtı.