Apple tanıttı! İşte iPhone 12'nin özellikleri
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 5G teknoloji ile gelecek olan iPhone 12 modelini tanıttı. İşte iPhone 12'nin özellikleri...
Apple’ın iPhone 12 ailesini tanıtacağı “Hi, Speed” yani “Merhaba, Hız” isimli etkinliği başladı. Lansmanda ilk görücüye çıkan ürün HomePod’un ufak modeli HomePod Mini oldu.Üst kısmında dokunmatik bir ekran yer alan akıllı hoparlör Apple Music and Apple Podcasts ile çalışıyor. Söz konusu ürünün Türkiye’de satışa sunulması beklenmiyor.
5G teknoloji ile gelecek olan iPhone 12 bir önceki modele göre, yüzde 15 daha küçük olacak. iPhone 11'in siyah, beyaz, yeşil, kırmızı ve mavi renk seçenekleri ile geleceği açıklandı.
A14 Bionic chip ile gelecek olan cihazın arka tarafında iki adet kamera bulunuyor. Bu iki kamera da 12 MP değerinde. 6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 12 4GB RAM ile geliyor. Apple’ın bu modelde sunduğu depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde.