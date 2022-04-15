Apple Türkiye fiyatından bile ucuz: A101'den iPhone 13 sürprizi!
Türkiye'nin dört bir yanında binlerce şubesi bulunan A101, iPhone 13 kampanyasıyla şaşırttı.
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden A101, iPhone kampanyasıyla gündeme geldi.
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11 Nisan itibariyle satışa sunulan iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelleri fiyat olarak da alıcısını memnun edecek.
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Döviz kurundaki yükseliş ve yüksek vergiler nedeniyle ülkemizde iPhone fiyatları uçtu. Özellikle iPhone 13'ün fiyatı dudak uçuklatıyor.
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A101 indirim kataloğunda yer alan bilgilere göre, A101'de satışa sunulan iPhone 13'ün fiyatı Apple Türkiye fiyatından ucuz olacak.
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