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  4. Apple Türkiye fiyatından bile ucuz: A101'den iPhone 13 sürprizi!

Apple Türkiye fiyatından bile ucuz: A101'den iPhone 13 sürprizi!

Türkiye'nin dört bir yanında binlerce şubesi bulunan A101, iPhone 13 kampanyasıyla şaşırttı.

Apple Türkiye fiyatından bile ucuz: A101'den iPhone 13 sürprizi! - Resim: 1

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden A101, iPhone kampanyasıyla gündeme geldi. 

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Apple Türkiye fiyatından bile ucuz: A101'den iPhone 13 sürprizi! - Resim: 2

11 Nisan itibariyle satışa sunulan iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelleri fiyat olarak da alıcısını memnun edecek. 

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Apple Türkiye fiyatından bile ucuz: A101'den iPhone 13 sürprizi! - Resim: 3

Döviz kurundaki yükseliş ve yüksek vergiler nedeniyle ülkemizde iPhone fiyatları uçtu. Özellikle iPhone 13'ün fiyatı dudak uçuklatıyor. 

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Apple Türkiye fiyatından bile ucuz: A101'den iPhone 13 sürprizi! - Resim: 4

A101 indirim kataloğunda yer alan bilgilere göre, A101'de satışa sunulan iPhone 13'ün fiyatı Apple Türkiye fiyatından ucuz olacak.

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