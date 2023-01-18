Apple zirveden düştü! İşte dünyanın en değerli şirketleri
Uluslararası marka değerlendirme kuruluş Brand Finance, dünyanın en değerli şirketlerini açıkladı. Daha önceki listede ilk sırada yer alan Apple, liderlik koltuğunu kaptırdı. İşte dünyanın en değerli şirketleri...
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2023" araştırmasını tamamladı. Listede, bu yıl yaklaşık 299,3 milyar dolar marka değeriyle Amazon ilk sırada yer aldı. İşte dünyanın en değerli şirketleri...
Çalışmadan yapılan derlemeye göre, 299,3 milyar dolar marka değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası olarak tespit edildi. Amazon, 2021'de 254,2 milyar, 2022'de de 350 milyar dolarla ikinci sırada yer almıştı.
Amazon'u yaklaşık 297,5 milyar dolar marka değeriyle Apple, 281,4 milyar dolar değerle Google takip etti. Geçen yılki listede Apple ilk sırada yer alıyordu.
Söz konusu listede 191,6 milyar dolarla Microsoft 4'üncü, 113,8 milyar dolarla ABD'li perakende şirketi Walmart 5'inci, 99,7 milyar dolarla Güney Koreli teknoloji firması Samsung 6'ncı, 69,5 milyar dolarla Çinli banka ICBC 7'nci, 67,4 milyar dolarla ABD'li telekom şirketi Verizon 8'inci, 66,2 milyar dolarla Tesla 9'uncu, 65,7 milyar dolarla TikTok 10'uncu sırada yer buldu.