Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan
Trabzon'da lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, başvurusu sonrası kabul edildiği Apple'ın reklam çekimlerine hazırlanıyor. Annesiyle beraber gideceği ABD'de 4 ay kalacak Topal, kazandığı parayı kendi ve kardeşlerinin eğitimine harcamayı düşünüyor.
Trabzon'dan Mert, yaklaşık iki hafta sonra Apple'ın yeni reklamı için yola çıkmaya hazırlanıyor.
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Lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın internet ortamında başlattığı reklam yüzü ilanına şubat ayında başvuruda bulundu.
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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un alt yapısında da futbol oynayan Topal’ın olumlu geri dönüş aldığı başvurusu, kabul edildi.
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Genç, yazışmalar üzerine 20 Nisan’da ABD'ye davet edildi.
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