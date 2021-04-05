  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan

Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan

Trabzon'da lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, başvurusu sonrası kabul edildiği Apple'ın reklam çekimlerine hazırlanıyor. Annesiyle beraber gideceği ABD'de 4 ay kalacak Topal, kazandığı parayı kendi ve kardeşlerinin eğitimine harcamayı düşünüyor.

Trabzon'dan Mert, yaklaşık iki hafta sonra Apple'ın yeni reklamı için yola çıkmaya hazırlanıyor.

1 / 12

Lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın internet ortamında başlattığı reklam yüzü ilanına şubat ayında başvuruda bulundu.

2 / 12

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un alt yapısında da futbol oynayan Topal’ın olumlu geri dönüş aldığı başvurusu, kabul edildi.

3 / 12

Genç, yazışmalar üzerine 20 Nisan’da ABD'ye davet edildi.

4 / 12