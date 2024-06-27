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Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı

Ordu'da faaliyet gösteren bir aquaparkta biri çocuk 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Bir kişi hayatını kaybederken, 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Kaynak: İHA
Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı - Resim: 1

Olay, ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada faaliyet gösteren su parkına yüzmek için gelen 9 yaşındaki E.N.D. havuz içerisinde elektrik akımına kapıldı. 

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Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı - Resim: 2

Çocuğun akıma kapıldığını fark eden işletmenin ortağı M.K.G. (48) de çocuğu kurtarmak isterken elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, çevredekilerin de yardımıyla havuzdaki kişiler çıkartıldı.

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Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı - Resim: 3

Hastanede hayatını kaybetti
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından M.K.G. Ordu Devlet Hastanesi'ne, E.N.D. ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız çocuğu ise hastanedeki işlemlerinin ardından Samsun'daki özek bir hastaneye sevk edildi.

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Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı - Resim: 4

Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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