Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından M.K.G. Ordu Devlet Hastanesi'ne, E.N.D. ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız çocuğu ise hastanedeki işlemlerinin ardından Samsun'daki özek bir hastaneye sevk edildi.



