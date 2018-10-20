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  3. 20 Ekim 2018 13:34

Ara Güler son yolcuğuna uğurlandı

Usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler, düzenlenen törenlerin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Ara Güler son yolcuğuna uğurlandı

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Ara Güler son yolcuğuna uğurlandı

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Ara Güler son yolcuğuna uğurlandı

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Ara Güler son yolcuğuna uğurlandı

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